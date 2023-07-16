Icon

إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 Icon تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا Icon إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية Icon عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية Icon باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو Icon أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة Icon 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا Icon إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال Icon النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا Icon مقتل شخصين بطلق ناري في بولندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
لتنفيذ مشروع تمديد كابلات أرضية

كير: توقيع عقد مع “السعودية لنقل الكهرباء” بـ 78.7 مليون ريال

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
كير: توقيع عقد مع “السعودية لنقل الكهرباء” بـ 78.7 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة كير الدولية بأنه تم توقيع عقد مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع تمديد كابلات أرضية جهد عالي لربط محطة غرب طيبة ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة بقيمة 78.7 مليون ريال.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 19.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11707.87 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

قد يهمّك أيضاً
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم يوليو

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 410 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الموارد، و المطاحن الأولى، وسلوشنز، والباحة، وإم آي إس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا، وصدر، ومهارة، و الخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.84% .

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والكثيري، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، وعلم، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو
آخر الاخبار

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

آخر الاخبار
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر منفذ الحديثة
السعودية اليوم

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر...

السعودية اليوم
طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي لـ 50 مريضًا بألمانيا
العالم

طبيب تخدير يعترف بنقل عدوى الكبد الوبائي...

العالم
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ...

السعودية اليوم
جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن
الرياضة

جيمي فاردي يرفض القدوم لـ دوري روشن

الرياضة
إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة المنورة وتبوك
أخبار أمنية

إحباط عمليات لترويج وتهريب المخدرات بعسير والمدينة...

أخبار أمنية
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع نووي ساحق
العالم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بردع...

العالم