كير: توقيع عقد مع “السعودية لنقل الكهرباء” بـ 78.7 مليون ريال

أعلنت شركة كير الدولية بأنه تم توقيع عقد مع الشركة السعودية لنقل الكهرباء لتنفيذ مشروع تمديد كابلات أرضية جهد عالي لربط محطة غرب طيبة ضمن برنامج تعزيز المدن الكبرى بالمدينة المنورة بقيمة 78.7 مليون ريال.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضًا 19.32 نقطة ليقفل عند مستوى 11707.87 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 410 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 149 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الموارد، و المطاحن الأولى، وسلوشنز، والباحة، وإم آي إس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، ومجموعة صافولا، وصدر، ومهارة، و الخليجية العامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.84% .

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، والكثيري، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمطاحن الأولى، وجمجوم فارما، وعلم، والموارد هي الأكثر نشاطًا في القيمة.