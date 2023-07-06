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يمكنك بدء إرسال رسائل إلى أصدقائك الأقرباء

كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه
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المواطن - فريق التحرير

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أطلقت Meta التي يترأسها مارك زوكربيرج تطبيقًا يدعى ثريدز “Threads” كبديل لتويتر بناءً على طلب المستخدمين، فيما تصدر مواقع التواصل بعد إطلاقه رسميًا اليوم الخميس.

كيفية تحميل التطبيق الجديد ثريدز

وأصبح السؤال الأول عبر محركات البحث الآن هو كيفية تحميل التطبيق الجديد، ويعد ثريدز Threads تطبيقًا للمحادثة النصية يرتبط بإنستجرام، يتيح للمستخدمين الاتصال بأصدقائهم ومتابعيهم الأقرباء بطريقة أكثر حميمية. وأصبحت هذه المنصة متاحة.

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وإذا كنت ترغب في استخدام Threads، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات أو متجر Google Play. وبعد ذلك، يمكنك اتباع هذه الخطوات التالية:

  1.  افتح التطبيق وانقر على “تسجيل الدخول باستخدام إنستجرام”.
  2. إذا كان لديك بالفعل تطبيق إنستجرام مثبتًا على جهازك، سيقوم Threads بتسجيل الدخول تلقائيًا.
  3.  إذا لم يكن لديك تطبيق إنستجرام المثبت، سيطلب منك تثبيته. بمجرد تثبيت التطبيق، يمكنك تسجيل الدخول إلى Threads.
  4.  بمجرد تسجيل الدخول، يمكنك بدء إرسال رسائل إلى أصدقائك الأقرباء.

أهم مزايا التطبيق الجديد ثريدز

وقالت الشركة: إن موعد إطلاق Threads، سيكون اليوم، فيما أشارت تقارير إلى أن التطبيق ظهر في “أبل ستور” داخل الولايات المتحدة، لذلك نقدم أهم المعلومات بشأن التطبيق الجديد، الذي تصنفه “ميتا” بأنه أحد تطبيقات إنستجرام.

ومن المنطقي أن يكون Threads هو أفضل بديل لتويتر حاليًا. فالتطبيق يشبه تويتر في كثير من الأشياء، بدءًا من التصميم وانتهاءً بالميزات. في الواقع، من المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى حرب قانونية بين الشركتين في المستقبل. كما هو معروف، فإن Meta لا تتردد في نسخ ميزات وتصاميم منافسيها. على سبيل المثال، فإن ميزة القصص في إنستجرام، التي يستخدمها الكثيرون وتحظى بشعبية كبيرة، كانت في السابق مأخوذة من سناب شات، وعلى الرغم من الاعتراضات، حققت نجاحًا كبيرًا،  ومن المتوقع أن يحقق زوكربيرج نجاحًا مماثلاً مرة أخرى.

طريقة عمل التطبيق الجديد Threads

وتبين اللقطات الأخرى المتاحة، أن التطبيق الجديد يعتمد بشكل أكبر على النصوص، مع إمكانية إرفاق الصور والفيديوهات في المنشورات والردود، لكن ستظل هناك عقبة أمام مستخدمي Twitter المتميزين الذين ليس لديهم متابعين على Instagram للرجوع إليها.

ويتم ترتيب المشاركات على شكل يشبه تغريدات وردود منصة تويتر. ويتم استحضار عناصر من تطبيق ميتا الجديد، مثل الأزرار التفاعلية مع المنشورات، فعندما يرغب المستخدم في تعبير إعجابه يستخدم زر يظهر بشكل قلب، وعندما يرغب في إعادة نشر المنشورات، يستخدم إعادة النشر الذي يتمثل في سهمين يدوران حول بعضهما. كما يوجد زر لمشاركة المنشورات أو الردود في صورة رسائل خاصة.

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