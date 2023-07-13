كيليان مبابي لا يستعجل حسم موقفه مع باريس مواطن يوثق آخر مكان جمعه بزوجته بعد مرور 10 أعوام على رحيلها إنقاذ حاج وحاجة من نزيف دموي وتوقف بالقلب بمكة المكرمة كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبة عبر أبشر طبيب افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر جوجل مايكروسوفت تتهم الصين باختراق بريد حكومات أوروبية السفارة السعودية في إيطاليا: احذروا الإضراب العام بوسائل النقل التجارة بين الصين وروسيا تصل لأعلى مستوياتها الاتحاد يستعد لتقديم عرض لشراء فابينيو
يتعامل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني بحذر وترقب مع الصفقة المحتملة بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي.
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “مبابي لا يستعجل حسم مصيره، ويريد الحصول على مكافأة الولاء في عقده مع باريس سان جيرمان، وأيضًا مكافأة التوقيع من ريال مدريد، ووفقًا لهذا السيناريو سيحصل على 200 مليون يورو”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها، اليوم الخميس: “أما النادي الباريسي، فهو يتحرك بسرعة بالغة لحسم تجديد عقد كيليان مبابي، بينما يجهز اللاعب نفسه للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق يوم الإثنين المقبل”.
وتابعت “ماركا”: “أموال صفقة النجم الفرنسي، لم تكن ضمن ميزانية ريال مدريد للموسم الجديد 2024/2023، لكن تغير الحال بعد إعلان كيليان مبابي رغبته في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.
وواصلت الصحيفة الإسبانية: “لا توجد حلول قصيرة الأمد في الوقت الحالي سواء بالنسبة لتفاوض باريس مع كيليان مبابي لتجديد عقده أو تحرك ريال مدريد لشراء اللاعب”.
وجاء في ختام التقرير: “ريال مدريد يترقب حاليًا بكل هدوء الموقف بين مبابي وإدارة باريس، ولا توجد نية للتحرك لضمه قبل حلول أغسطس المقبل، استنادًا لقانون سوق الانتقالات، بأنه كلما مر الوقت، تنخفض قيمة شراء عقد اللاعب”.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، وأبلغ الإدارة بأنه لن يفعل بند التمديد حتى عام 2025، ليعيش حالة من التوتر مع المسؤولين، حيث يرغبون في تجديد عقده أو بيعه هذا الصيف.