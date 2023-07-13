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أسقطت 20 مسيرة هجومية روسية

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الخميس، إسقاط 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد لليلة الثالثة على التوالي.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات “قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيّرة من طراز شاهد. أسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضا صاروخي كروز من طراز كاليبر”، بحسب ما أفادت “العربية”.

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استهداف كييف

وفي المقابل، استهدفت القوات الروسية مدينة كييف بوابل من الطائرات المسيرة إيرانية الصنع التي تنفجر ذاتيًا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بحسب إدارة مدينة كييف.

وسُمع دوي انفجارات في أجزاء مختلفة من المدينة، وسقط حطام طائرات مسيرة تم اعتراضها على أربع مناطق بالعاصمة الأوكرانية، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية. ولحقت أضرار بالمباني، ونقل شخصان إلى المستشفى مصابين بشظايا.

وفي وقت سابق، كتبت السلطة البلدية عبر تطبيق تليغرام، أن الحطام سقط على خمس مناطق. وأضافت أنه تم التعرف على نحو 10 طائرات مسيرة وإسقاطها.

وقال رئيس البلدية على تليغرام “في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد”.

فيما أخمد رجال الإنقاذ حريقًا في مبنى مكون من 16 طابقًا، وكذلك في مبنى غير سكني. كتبت الوزارة أن الحطام “ألحق أضرارًا بواجهة” مبنى سكني مكون من 25 طابقًا.

 

 

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