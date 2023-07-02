لأول مرة.. حجب منصة تويتر عن المستخدمين غير المسجلين جامعة جازان تعلن عن وظائف في عدة تخصصات نفوق أسماك نهر العز يوثق أزمة المياه بالعراق أمطار غزيرة على جازان حتى المساء “عناية السعودية” تحقق 5 ملايين ريال أرباحاً الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة وظائف لدى شركة الراجحي للخدمات الإدارية فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة 577 ألف أضحية استقبلتها المسالخ خلال أيام عيد الأضحى سلامة للتأمين تربح 13.1 مليون ريال
فاجأت شركة تويتر المستخدمين برسالة تفيد بعدم التمكن من مشاهدة ما ينشر على المنصة من بينها التغريدات المنشورة علناً إن لم يكن المستخدم مسجلاً، وبالتالي المنصة محجوبة لمن لا يمتلك حساباً.
وبالتالي سوف تظهر شاشة على تويتر تطلب تسجيل الدخول ما يعني أن المنصة باتت محجوبة لمن لا يمتلك حساباً.
وبدأ مستخدمو الإنترنت في ملاحظة التغيير في أواخر هذا الأسبوع، ولم يتمكن العديد من رواد تويتر من الوصول إلى تويتر دون تسجيل الدخول، لم يتضح على الفور ما إذا كان التغيير تحديثا مقصودا للسياسة أم خللاً.
ويرى بعض المتابعين أن هذه الخطوة قد تكون تكتيكاً لإجبار المتطفلين الصامتين على إنشاء حساب، وبالتالي زيادة عدد المستخدمين على المنصة.
يأتي التغيير في الوقت الذي يحاول فيه مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك تجديد أعمال Twitter بعد شهور من التحديات منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي – الآن بمساعدة الرئيس التنفيذي الجديد ليندا ياكارينو.
وقد يكون حجب التغريدات خلف جدار التسجيل له عواقب عكسية، فقد تقوم خوارزميات محركات البحث بتصنيف محتوى الموقع أدنى مما يعني توجيه عدد أقل من الأشخاص إلى الموقع من غوغل.
وفجر يوم أمس السبت، وفق الوكالة الفرنسية، أعلن إيلون ماسك، الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر، ولكنه لا يزال مشاركا بشكل كبير في إدارة المنصة اتخاذ مثل هذه الإجراءات مؤقتا لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.
وفي حين ليس واضحاً مدة الإجراءات المؤقتة، أوضح ماسك أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية وفورية بسبب مستويات سحب وقراءة مفرطة.