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لأول مرة.. حجب منصة تويتر عن المستخدمين غير المسجلين

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
لأول مرة.. حجب منصة تويتر عن المستخدمين غير المسجلين
المواطن - فريق التحرير

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فاجأت شركة تويتر المستخدمين برسالة تفيد بعدم التمكن من مشاهدة ما ينشر على المنصة من بينها التغريدات المنشورة علناً إن لم يكن المستخدم مسجلاً، وبالتالي المنصة محجوبة لمن لا يمتلك حساباً.

وبالتالي سوف تظهر شاشة على تويتر تطلب تسجيل الدخول ما يعني أن المنصة باتت محجوبة لمن لا يمتلك حساباً.

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حجب منصة تويتر

وبدأ مستخدمو الإنترنت في ملاحظة التغيير في أواخر هذا الأسبوع، ولم يتمكن العديد من رواد تويتر من الوصول إلى تويتر دون تسجيل الدخول، لم يتضح على الفور ما إذا كان التغيير تحديثا مقصودا للسياسة أم خللاً.

ويرى بعض المتابعين أن هذه الخطوة قد تكون تكتيكاً لإجبار المتطفلين الصامتين على إنشاء حساب، وبالتالي زيادة عدد المستخدمين على المنصة.

يأتي التغيير في الوقت الذي يحاول فيه مالك تويتر الملياردير إيلون ماسك تجديد أعمال Twitter بعد شهور من التحديات منذ توليه منصبه في أواخر العام الماضي – الآن بمساعدة الرئيس التنفيذي الجديد ليندا ياكارينو.

وقد يكون حجب التغريدات خلف جدار التسجيل له عواقب عكسية، فقد تقوم خوارزميات محركات البحث بتصنيف محتوى الموقع أدنى مما يعني توجيه عدد أقل من الأشخاص إلى الموقع من غوغل.

قرارات إيلون ماسك

وفجر يوم أمس السبت، وفق الوكالة الفرنسية، أعلن إيلون ماسك، الذي لم يعد الرئيس التنفيذي لتويتر، ولكنه لا يزال مشاركا بشكل كبير في إدارة المنصة اتخاذ مثل هذه الإجراءات مؤقتا لمنع أدوات الذكاء الاصطناعي من البحث في تويتر واستخدام المعلومات التي تنشر عليه.

وفي حين ليس واضحاً مدة الإجراءات المؤقتة، أوضح ماسك أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية وفورية بسبب مستويات سحب وقراءة مفرطة.

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