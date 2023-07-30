لاعبة الأهلي تصنع التاريخ بكأس العالم للسيدات

خطفت لاعبة النادي الأهلي، ابتسام جرايدي الأنظار خلال مشاركتها مع منتخب المغرب في منافسات بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.

فوز المغرب ضد كوريا الجنوبية

ولعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بتحقيق أسود الأطلس لفوز هام بهدف دون رد.

تألق ابتسام بكأس العالم للسيدات

وشاركت ابتسام جرايدي كبديلة عند الدقيقة الرابعة من أحداث الشوط الثاني في مباراة المغرب ضد ألمانيا بالأسبوع الماضي، لتدخل التاريخ، وتصبح أول لاعبة من الدوري السعودي؛ تُشارك في مونديال السيدات.

ولعبت ابتسام جرايدي خلال مواجهة اليوم بين المغرب وكوريا الجنوبية، لتواصل التألق وتكتب اسمها بأحرف من ذهب، حيث أصبحت أول لاعبة من الدوري السعودي تنجح في هز الشباك بكأس العالم للسيدات.

وتفاعل حساب ملف السعودية لتنظيم كأس العالم للسيدات 2026 عبر موقع “تويتر”، مع تألق اللاعبة المغربية، وقال: “ابتسام جرايدي لاعبة الأهلي السعودي تصنع التاريخ في أستراليا”.

واستعرض حساب الملف الرسمي أبرز إنجازات ابتسام جرايدي، وقال: “أول لاعبة من الدوري السعودي الممتاز تلعب في مونديال السيدات، أول لاعبة عربية تسجل هدفًا في كأس العالم، وحصدت جائزة أفضل لاعبة في المباراة”.