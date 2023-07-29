لا أهداف في ديربي النصر والشباب بـ البطولة العربية

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حسم التعادل السلبي، مباراة النصر والشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ولم يُظهر الفريقان أي خطورة، حتى انتهت أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي نفس الأمر حدث في الشوط الثاني حيث كان الأداء هادئًا بين الفريقين، رغم تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا لـ النصر، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليُصبح رصيد كل منهما نقطة واحدة في أول لقاء لهما بالبطولة العربية.