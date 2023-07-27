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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس
المواطن - محمد سمعه

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خيم التعادل السلبي على مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة الهلال وأهلي طرابلس

وظهر أزرق الرياض على فترات عبر هجمات البرازيلي ميشايل محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، كذلك ظهرت خطورة فريق أهلي طرابلس على فترات لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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وفي الشوط الثاني، تطور الأداء بخطورة قليلة من قبل الهلال ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليصبح رصيد الهلال نقطة ورصيد أهلي طرابلس نقطة.

مباراة الهلال وأهلي طرابلس

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجويري، أندري كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وكانت مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية انطلقت اليوم بتعادل سلبي بين السد القطري والوداد الرياضي المغربي، وفاز الشرطة العراقي على الصفاقسي الرياضي التونسي، وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين الترجي الرياضي التونسي واتحاد جدة الذي انطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

مباراة الهلال وأهلي طرابلس

 

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