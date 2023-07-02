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لا أهداف في مباراة فيوتشر ضد الأهلي

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
لا أهداف في مباراة فيوتشر ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة فيوتشر ضد الأهلي، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ24 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ودخل الأهلي المباراة ضاغطًا بقوة لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

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فيوتشر ضد الأهلي

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي بين الفريقين دون وجود لأي محاولات خطيرة تذكر حتى انتهى اللقاء بدون أهداف بين الفريقين.

فيوتشر ضد الأهلي

وكانت المباراة شهدت إحراز أحمد عاطف هدفًا لفيوتشر وتم إلغاؤه بداعي التسلل، كما سجل المدافع ياسر إبراهيم هدفًا لـ الأهلي وتم إلغاؤه بسبب وجود حالة تسلل على اللاعب التونسي علي معلول.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فيوتشر 58 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل الأهلي إلى النقطة رقم 69 في صدارة الدوري المصري بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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