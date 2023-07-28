لا تتركوا المشي بدعوى الحر أو العطش

حث الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على ضرورة الاستمرار في رياضة المشي حتى في هذا الطقس شديد الحرارة.

عدم ترك المشي

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لا تترك المشي بدعوى الحر أو العطش والجفاف، استمر بالمشي ولو في هذا الحر الشديد، والأفضل يكون المشي داخل أماكن مغلقة ومكيّفة مثل المولات؟ أو يكون بالليل في مكان مفتوح كبعض ممرات المشاة والحدائق”.

ودعا إلى شرب ماء كافِ أثناء المشي لمنع الجفاف، موضحًا الحاجة من 2 إلى 3 لتر ماء صافٍ أو أكثر حسب التعرق.

طقس شديد الحرارة

وفي وقت سابق، توقع مركز طقس العرب أن تبقى أجواء السعودية تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال الأيام المقبلة، ويرافقه طقس مستقر في غالبية المناطق ودرجات حرارة أدفأ من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مئوية.

وأضاف مركز طقس العرب أنه يتوقع أيضًا أن يكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون في بداية الأربعينيات في باقي المناطق.