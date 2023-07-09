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لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المستفيدين من البرنامج.

لا يحق للبنك

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، حيث سأل وليد قائلًا: عليا سالب في بنك الراجحي 600 ريال لو نزل حساب مواطن هل يخصمونه ولا لا.

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بدوره، رد حساب المواطن على السائل قائلًا: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

دعم حساب المواطن
دعم حساب المواطن

شروط حساب المواطن

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

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