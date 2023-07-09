لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن

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جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لابد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.
ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.
ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.
ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.
ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.