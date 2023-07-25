زيت الزيتون يقلل مخاطر الوفاة بالخرف بنسبة 28% ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بالمدينة والقصيم أطعمة يفضل تجنبها في حالة حرقة المعدة 12029 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال ذي الحجة إطلاق خدمة صهاريج بيئتي بالباحة معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف تشكيل النصر وباريس سان جيرمان 5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن السعودية حرارة لا يستغلّونك.. أبشر تحذر من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني رد فعل كيليان مبابي بعد طلب لاعب كرة سلة يوناني الانضمام إلى الهلال !
نصحت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، بضرورة عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ معينة.
وقالت منصة أبشر، عبر حسابها بـ “تويتر”: “تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك أي معلومات شخصية أو توجهك لاستخدام روابط سداد مبالغ مالية”.
وشددت منصة أبشر على أهمية استخدام المنصة من خلال الرابط WWW.ABSHER.SA أو عبر التطبيقات الرسمية للمنصة.
وكانت “منصة أبشر” قد دعت المستفيدين إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات التي تجاوزت أكثر من (350) خدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.