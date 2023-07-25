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أكدت أهمية عدم التجاوب مع الرسائل المجهولة

لا يستغلّونك.. أبشر تحذر من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
لا يستغلّونك.. أبشر تحذر من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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نصحت منصة “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، بضرورة عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ معينة.

احذر الرسائل المجهولة

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها بـ “تويتر”: “تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك أي معلومات شخصية أو توجهك لاستخدام روابط سداد مبالغ مالية”.

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وشددت منصة أبشر على أهمية استخدام المنصة من خلال الرابط WWW.ABSHER.SA أو عبر التطبيقات الرسمية للمنصة.

وكانت “منصة أبشر” قد دعت المستفيدين إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات التي تجاوزت أكثر من (350) خدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

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