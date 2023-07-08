لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عملية ترويج 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر مخبأة داخل هيكل شاحنة، وقبضت على مروجيها في منطقة الرياض، وهم مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الحشيش والإمفيتامين

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 5 مواطنين لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.