وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي عناصر فاغنر في إجازة استعدادًا للرحيل إلى بيلاروسيا بايدن: إرسال القنابل العنقودية لأوكرانيا قرار صعب جدًا مجموعات البطولة العربية بعد تأهل الصفاقسي التونسي إصابة قائد مركبة سقطت من جسر التوحيد في جازان لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض الطقس الحار يسبب العصبية والتوتر أهم مزايا قنوات واتساب وخطوات تفعيلها عبر الهواتف ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع إحباط تهريب 60 كجم من القات بجازان
أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عملية ترويج 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر مخبأة داخل هيكل شاحنة، وقبضت على مروجيها في منطقة الرياض، وهم مقيمان من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 5 مواطنين لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
📹 #مكافحة_المخدرات تحبط عملية ترويج (110) كيلوجرامات من نبات القات المخدر مخبأة داخل هيكل شاحنة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/REiBPTC1HK
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) July 8, 2023