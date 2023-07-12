لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، اليوم الأربعاء، وحلق الصاروخ بعيد المدى لأكثر من ساعة، قبل أن يهبط قبالة المياه الإقليمية لليابان صباح الأربعاء.

انتقام بيونج يانج

يأتي ذلك بعد أن هددت بيونج يانج بالانتقام مما قالت إنه اقتحام لطائرة تجسس أمريكية لأجواء كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، حسبما أفاد مسؤولون في اليابان وكوريا الجنوبية.