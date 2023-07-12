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بعد تهديدات الولايات المتحدة

لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، اليوم الأربعاء، وحلق الصاروخ بعيد المدى لأكثر من ساعة، قبل أن يهبط قبالة المياه الإقليمية لليابان صباح الأربعاء.

انتقام بيونج يانج

يأتي ذلك بعد أن هددت بيونج يانج بالانتقام مما قالت إنه اقتحام لطائرة تجسس أمريكية لأجواء كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، حسبما أفاد مسؤولون في اليابان وكوريا الجنوبية.

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وهددت في وقت سابق هذا الأسبوع بإسقاط مثل هذه الطائرات. ونفت واشنطن الاتهامات قائلة إن دورياتها العسكرية لا تخالف القانون الدولي، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

مخاوف أمنية في شبه الجزيرة الكورية

وتصاعدت المخاوف الأمنية في شبه الجزيرة هذا العام، بعد أن اختبرت كوريا الشمالية أسلحة جديدة. كما أطلقت عددًا قياسيًا من الصواريخ في عام 2022، تشمل صواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

وردُا على ذلك، كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة حول شبه الجزيرة الكورية.

صواريخ باليستية

وتواصل بيونغ يانغ حتى الآن إطلاق صواريخها، فقد اختبرت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات جديدًا في أبريل/نيسان، وصفته بأنه “أقوى” صاروخ حتى الآن. كما حاولت إطلاق قمر صناعي للتجسس في مايو/أيار لكنها فشلت.

وحلق صاروخ كوريا الشمالية اليوم الأربعاء باتجاه الشرق من بيونغ يانغ لأكثر من ساعة، قبل أن يهبط في البحر غرب اليابان حوالي الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي (02:15 بتوقيت غرينتش)، حسبما أفاد خفر السواحل الياباني. وقطعت الرحلة مسافة 1000 كيلومتر، حسبما أفاد جيش كوريا الجنوبية.

إدانة إطلاق الصاروخ

وفور إطلاق الصاروخ، اليوم الأربعاء، التقى مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأصدروا بيانًا يعيدون تأكيد دفاعهم المشترك المعزز.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: “ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا بعيد المدى، ونعده عملاً استفزازيًا خطيرًا يضر بالسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي، وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي

كما عقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن القومي، وأداره من ليتوانيا، حيث يحضر قمة دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكانت آخر عملية إطلاق صواريخ من جانب كوريا الشمالية في منتصف يونيو/حزيران، عندما أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى، ردًا على مناورات بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكانت آخر مرة اختبرت فيها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في فبراير/ شباط.

والصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثيرة للقلق بشكل خاص بسبب مداها البعيد، الذي قد يصل إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

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