لحظة إنقاذ صبيين لطفل من الغرق في المسبح

تناولت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية، موقفًا بطوليًّا لصبيين شجاعين تمكنا من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، بعدما غرق في حمام السباحة.

وأفادت وكالة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، أنه تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة إنقاذ الطفل البالغ من العمر 7 أعوام في أحد نوادي ولاية ميشيجان الأمريكية، بعدما اكتشف غرقه طفلان آخران كانا يلعبان بالقرب منه، وفور اكتشاف أحدهما غرق الطفل قفز في المسبح لإنقاذه.

قال نوح: “رأيت الطفل يغرق وعرفت أنه ليس بخير، فقد ظننته يلعب في البداية، ولكن طلب المساعدة من شخص آخر معي وتم إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى المستشفى”.

