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لحظة إنقاذ صبيين لطفل من الغرق في المسبح

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
لحظة إنقاذ صبيين لطفل من الغرق في المسبح
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تناولت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية، موقفًا بطوليًّا لصبيين شجاعين تمكنا من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، بعدما غرق في حمام السباحة.

تفاصيل حادث غرق الطفل

وأفادت وكالة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، أنه تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة إنقاذ الطفل البالغ من العمر 7 أعوام في أحد نوادي ولاية ميشيجان الأمريكية، بعدما اكتشف غرقه طفلان آخران كانا يلعبان بالقرب منه، وفور اكتشاف أحدهما غرق الطفل قفز في المسبح لإنقاذه.

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قال نوح: “رأيت الطفل يغرق وعرفت أنه ليس بخير، فقد ظننته يلعب في البداية، ولكن طلب المساعدة من شخص آخر معي وتم إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى المستشفى”.

لحظة الإنقاذ

وخرج الطفل جريفين من المستشفى بعد تعافيه من حادث الغرق، في غضون 36 ساعة من الحادث، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع الفيديو لعملية الإنقاذ.

وبدوره، أشاد المأمور كريستوفر آر سوانسون من مقاطعة جينيسي بولاية ميشيغان، بالموقف البطولي للصبيين، وأكد أنه سيتم تكريمهما بعد هذا العمل البطولي.

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