لحظة إنقاذ صبيين لطفل من الغرق في المسبح

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تناولت وسائل الإعلام المحلية الأمريكية، موقفًا بطوليًّا لصبيين شجاعين تمكنا من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 أعوام، بعدما غرق في حمام السباحة.
وأفادت وكالة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، أنه تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة إنقاذ الطفل البالغ من العمر 7 أعوام في أحد نوادي ولاية ميشيجان الأمريكية، بعدما اكتشف غرقه طفلان آخران كانا يلعبان بالقرب منه، وفور اكتشاف أحدهما غرق الطفل قفز في المسبح لإنقاذه.
قال نوح: “رأيت الطفل يغرق وعرفت أنه ليس بخير، فقد ظننته يلعب في البداية، ولكن طلب المساعدة من شخص آخر معي وتم إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى المستشفى”.
Two young boys from Michigan are being praised after noticing a 7-year-old drowning at the bottom of a pool and jumping into action https://t.co/ojQxylA2TS pic.twitter.com/mGfMGVm3yD
— CNN (@CNN) July 11, 2023
وخرج الطفل جريفين من المستشفى بعد تعافيه من حادث الغرق، في غضون 36 ساعة من الحادث، وتناقلت وسائل الإعلام مقاطع الفيديو لعملية الإنقاذ.
وبدوره، أشاد المأمور كريستوفر آر سوانسون من مقاطعة جينيسي بولاية ميشيغان، بالموقف البطولي للصبيين، وأكد أنه سيتم تكريمهما بعد هذا العمل البطولي.