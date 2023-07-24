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باستخدام أدوات معدنية لقطع القضبان

لحظة إنقاذ طفل من داخل شقة تحترق بالصين

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
لحظة إنقاذ طفل من داخل شقة تحترق بالصين
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، عملية إنقاذ طفل عالق في شقة محترقة، في الصين؛ بسبب قضبان حديدية على الشرفة.

إنقاذ طفل

وأظهر الطفل في الفيديو وكأنه مسجون خلف القضبان، في وقت تشتعل فيه الشقة وتتصاعد منها أعمدة الدخان، وفقًا لقناة الحرة.

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وحاول عدة أشخاص إنقاذ الطفل باستخدام أدوات معدنية مثل المقص لقطع القضبان، وتمكن أحدهم من قطع بعضها وسحب الطفل إلى الخارج بأمان.

ووقعت الحادثة بمنطقة سكنية في تشانجيانغ، بمقاطعة غوانغدونغ الصينية، الخميس الماضي، وفقًا لموقع “تشاينا ديلي”.

وذكر الموقع أنه تم إنقاذ الطفل الذي كان محاصرًا في الشرفة “بفضل الجهود الشجاعة لأحد المارة، حيث أنقذ الرجل الطفل بشكل بطولي وأبعده عن النيران”.

 

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