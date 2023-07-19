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تعطلت الشاحنة أثناء عبورها خط السكة الحديد

لحظة اصطدام قطار بشاحنة في إندونيسيا واندلاع حرائق

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
لحظة اصطدام قطار بشاحنة في إندونيسيا واندلاع حرائق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لاصطدام قطار ركاب بشاحنة في إندونيسيا في حادث مروع.

اصطدام قطار بشاحنة

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام إندونيسية مساء الثلاثاء أن قطارًا اصطدم بشاحنة عند تقاطع على مستوى شارع مادوكورو رايا بمنطقة غرب سيمارانغ في جاوة الوسطى في إندونيسيا

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وأفادت وسائل الإعلام أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وتم الإبلاغ عن إصابة أحد الركاب فقط بعد أن قفز من العربة أثناء الحدث.

وذكر أحد ركاب القطار ويدعى سوهاريونو (35 عامًا) أن الحادث وقع يوم الثلاثاء حوالي الساعة 19:20.

ونتيجة للحادث، سقط الجزء الأمامي من الشاحنة في القناة الغربية والواقعة بالقرب من مسار السكة الحديد، فيما يزال الجزء الخلفي من الشاحنة يغلق السكة الحديد جنبًا إلى جنب مع جسم القطار.

تعطيل حركة المرور

وتسببت هذه الحالة في تعطيل حركة المرور في مكان الحادث وفق روسيا اليوم.

وصرح رئيس منتجع شرطة مدينة سيمارانغ، المفوض إروان أنور، بأن فريقه لا يزال يحاول تحريك الشاحنة التي تسد مسارات السكك الحديدية.

معلومات أولية

وقال: بناء على المعلومات الأولية، تعطلت الشاحنة أثناء عبورها خط السكة الحديد ولم تستطع العبور، مؤكدًا أن سائق الشاحنة ومرافقه نزلا وطلبا المساعدة من حارس العبور لكنهما فشلا في تحريك الشاحنة.

وقال إروان أنور: إن السائقين لم يتمكنا من تجنب الحادث لأن القطار كان قريبًا جدًّا، مشيرًا في السياق إلى أنهم يحققون في سبب اندلاع حريق في الحادث.

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