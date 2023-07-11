لحظة انفجار بركان أيسلندا وتصاعد الحمم

ثار بركان خارج العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك، مما أدى إلى قذف الحمم البركانية، ويقول علماء البراكين إن هذا ثوران طفيف في شق بطول 200 متر، والذي يبعث أيضًا غازات سامة، بعدما تعرضت المنطقة لعدة زلازل.

انفجار بركان أيسلندا

وتسبب الأمر في انتشار الدخان بسماء العاصمة لكن العلماء يقولون إن موقع البركان في مكان خالٍ وأنه ولا يوجد خطر مباشر الآن على أي منطقة مأهولة بالسكان.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، لحظة انفجار البركان بالقرب من عاصمة أيسلندا، وتصاعد الأدخنة نحو السماء.

A volcano around 20 miles from Iceland's capital has started to erupt. It has caused no damage or disruption to flights, despite being so close to a major airport. Read more 🔗 https://t.co/lQRVNgvFF0 pic.twitter.com/8q6QnS11tJ — Sky News (@SkyNews) July 11, 2023

عدم وجود أضرار أو خسائر بشرية

ووقع انفجار بركان على بعد حوالي 20 ميلاً من عاصمة أيسلندا. ولم يتسبب في أي ضرر أو تعطيل للرحلات الجوية ، على الرغم من قربه الشديد من مطار رئيسي بالعاصمة، بحسب موقع “سكاي نيوز” البريطانية.

ويبعد بركان أيسلندا حوالي 30 كليومتراً من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث حدث ثوران البركان في جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا، بحسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية هناك.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة خلال سنتين التي تتدفق فيها الحمم البركانية في المنطقة، حيث تصاعد الدخان وخروج الحمم من صدع بلغ طوله حوالي كيلومتر.