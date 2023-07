لحظة انفجار بركان أيسلندا وتصاعد الحمم

ثار بركان خارج العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك، مما أدى إلى قذف الحمم البركانية، ويقول علماء البراكين إن هذا ثوران طفيف في شق بطول 200 متر، والذي يبعث أيضًا غازات سامة، بعدما تعرضت المنطقة لعدة زلازل.

وتسبب الأمر في انتشار الدخان بسماء العاصمة لكن العلماء يقولون إن موقع البركان في مكان خالٍ وأنه ولا يوجد خطر مباشر الآن على أي منطقة مأهولة بالسكان.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، لحظة انفجار البركان بالقرب من عاصمة أيسلندا، وتصاعد الأدخنة نحو السماء.

A volcano around 20 miles from Iceland's capital has started to erupt. It has caused no damage or disruption to flights, despite being so close to a major airport.

