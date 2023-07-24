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إنقاذ المصابين أسفل الأنقاض

لحظة انهيار جسر في اليونان وسقوط قتلى

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
لحظة انهيار جسر في اليونان وسقوط قتلى
المواطن - فريق التحرير

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انهار جسر في باتراس باليونان، أمس الأحد؛ مما أسفر عن مقتل شخصين، وتعرض الجسر في السابق لمشاكل هيكلية وكان قيد الإصلاح وقت الانهيار.

سقوط جسر قيد الإنشاء

وأفادت وسائل إعلام محلية يونانية، أن هناك جسرًا قيد الإنشاء سقط على المارة في أحد الطرق بمدينة باتراس غرب البلاد، ولقي شخصان حتفهما على الفور جراء هذا الانهيار.

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وكشفت وسائل الإعلام، عن جهود السلطات التي تبذلها، لإنقاذ المارين المتواجدين أسفل أنقاض الجسر المنهار، مشيرة إلى أن حكومة اليونان أعلنت عن تخوفها الشديد في حال وجود إصابات أكثر، وأكد شاهد عيان أنه هرب بأعجوبة حال سقوط الجسر وهناك الكثير من الأشخاص يحتاجون الإغاثة، وفقًا لـ “سكاي نيوز” البريطانية.

سقوط قتلى ومصابين

ومن جانبه، أشار فريق الطوارئ، أن المستشفى استقبلت نحو 5 أشخاص مصابين بالإضافة إلى سقوط قتيلين، وأن هناك عددًا من الأشخاص ما زالوا محاصرين أسفل الجسر المنهار، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.

وأوضحت بعض التقارير الإعلامية، أن قسمًا من الجسر لا يقل طوله عن 40 مترًا قد انهار بالكامل.

كان الجسران التوأمان على نهر بريمتريكي في مدينة باتراس يعانيان من أضرار ومشاكل في هيكلهما، وبدأت أعمال ترميمهما عام 2021 بتكلفة أكثر من 6.5 مليون يورو، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

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