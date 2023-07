لحظة انهيار جسر في اليونان وسقوط قتلى

انهار جسر في باتراس باليونان، أمس الأحد؛ مما أسفر عن مقتل شخصين، وتعرض الجسر في السابق لمشاكل هيكلية وكان قيد الإصلاح وقت الانهيار.

وأفادت وسائل إعلام محلية يونانية، أن هناك جسرًا قيد الإنشاء سقط على المارة في أحد الطرق بمدينة باتراس غرب البلاد، ولقي شخصان حتفهما على الفور جراء هذا الانهيار.

وكشفت وسائل الإعلام، عن جهود السلطات التي تبذلها، لإنقاذ المارين المتواجدين أسفل أنقاض الجسر المنهار، مشيرة إلى أن حكومة اليونان أعلنت عن تخوفها الشديد في حال وجود إصابات أكثر، وأكد شاهد عيان أنه هرب بأعجوبة حال سقوط الجسر وهناك الكثير من الأشخاص يحتاجون الإغاثة، وفقًا لـ “سكاي نيوز” البريطانية.

A bridge in Patras, Greece, has collapsed, killing two people.

The bridge had previously experienced structural problems and was under repair at the time of the collapse.

