لحظة انهيار مبنى محترق في فرنسا بسبب الاحتجاجات العنيفة

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وثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى بسبب أعمال شغب اندلعت في باريس، خلال اليوم الرابع من أعمال الشغب في البلاد، على خلفية مظاهرات ضد الشرطة الفرنسية بسبب مقتل مواطن من أصل جزائري.
وشملت اعتقالات أمس الجمعة عشرات الأشخاص في مدينة مرسيليا الجنوبية، ثاني كبرى المدن الفرنسية. وقالت الشرطة إن مثيري الشغب في وسط مرسيليا نهبوا متجرًا للأسلحة النارية وسرقوا بعض بنادق الصيد لكن دون ذخيرة.
وأضافت الشرطة الفرنسية أنها اعتقلت شخصًا بحوزته بندقية ربما نُهبت من المتجر الذي يخضع الآن لحراسة الشرطة.
ووجه وزير الداخلية رسالة لرجال الإطفاء وعناصر الشرطة قال فيها: “الساعات المقبلة ستكون حاسمة وأنا أعلم أنه يمكنني الاعتماد على جهودكم المضنية، وذلك في محاولة لوضع نهاية للاضطرابات”.