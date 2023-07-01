لحظة انهيار مبنى محترق في فرنسا بسبب الاحتجاجات العنيفة

وثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى بسبب أعمال شغب اندلعت في باريس، خلال اليوم الرابع من أعمال الشغب في البلاد، على خلفية مظاهرات ضد الشرطة الفرنسية بسبب مقتل مواطن من أصل جزائري.

لحظة انهيار مبنى في فرنسا

وأظهر الفيديو، المبنى الذي تعرض لإضرام النيران، حيث طغت أثار الدخان على جدرانه، فيما تقف على مسافة قريبة منه إحدى سيارات الدفاع المدني، وسرعان ما انهار المبنى.

وتشهد فرنسا موجة غضب في أنحاء البلاد، حيث اندلعت مظاهرات وأعمال شغب في فرنسا ، احتجاجًا على مقتل مراهق على يد شرطي فرنسي بعدما رفض الوقوف في نقطة تفتيش مرورية.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على أكثر من 1300 شخص خلال الليلة الرابعة من أعمال الشغب، فيما تجمعت أسرة وأصدقاء الشاب نائل، السبت لتشييع جثمانه في ضاحية بباريس حيث لقي حتفه.