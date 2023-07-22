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في أول ظهور بعد خلافه مع أبيه

لحظة بكاء الشيف بوراك بعدما أفقده والده ملكية مطاعمه

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
لحظة بكاء الشيف بوراك بعدما أفقده والده ملكية مطاعمه
المواطن - فريق التحرير

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نشر الشيف الشهير بوراك أوزدمير، فيديو له في أول ظهور بعد خلافه مع أبيه، بعدما كشف عن أزمته مع والده في قصة صادمة شغلت الرأي العام التركي.

الشيف بوراك يبكي

ونشر الطاهي المعروف عالميًا، مقطعًا مصورًا عبر حسابه في “إنستغرام”، وهو يجلس مبللًا من ماء نافورة خلفه وتبدو عليه ملامح الحزن والحسرة وكأنه يبكي، وعلق “تصبحون على خير جميعًا”.

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وحصد المقطع المؤثر مشاهدات تعدت 800 ألف مشاهدة، وأكثر من 12 ألف تعليق عبر فيها كثير من محبيه عن دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه في ظل أزمته العائلية والمالية.

دعوة قضائية ضد والده

جاء ذلك، بعدما أقدم بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.

وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرًا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدًا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

فقد ملكية المطاعم

كما بين في مقطع تداولته منصات التواصل، أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول سيتم افتتاحه في سبتمبر القادم.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول القادم.

خلاف بوراك مع والده

ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات. وخلافات الطاهي الشهير مع والده ليست الأولى من نوعها، فقد اندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر، إذ سعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات من والده خلال تلك الفترة.

ولم يستطع بوراك تحمل محاولات عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي، ما دفعه لقطع جميع الصلات مع والده.

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