لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي

تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، خلال مؤتمره الصحفي، بعد أن أوقف تصريحاته فجأة في منتصف الجملة وبدا شاردًا.

لحظة تجمد زعيم الأقلية لمجلس الشيوخ

ونشرت “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي.

توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

Senate Minority Leader Mitch McConnell briefly left his own press conference after stopping his remarks mid-sentence and staring off into space for several seconds, appearing to be disoriented. Read more 🔗 https://t.co/YT6jmepv6Q pic.twitter.com/Ye0zkrU5nr — Sky News (@SkyNews) July 27, 2023

شكوك وتساؤلات حول صحته

وتم اصطحاب ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما من زميله السيناتور الجمهوري، جون باراسو، من المؤتمر الصحفي إلى مكتبه، بعيدًا عن الميكروفونات عقب توقفه عن الحديث في منتصف خطابه لمدة 20 ثانية، حيث كان يتحدث عن تعاون بين الحزبين، ما أثار الشكوك والتساؤلات من الحاضرين حول حالة صحته.

وذكر مساعدوه أنه عاني من بعض الدوار، وتمكن من استئناف الكلام في بضع دقائق، وفي وقت سابق من هذا العام تعرض ماكونيل لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط ومن المرجح أن تكون قد أثرت عليه.

تعرضه لحادث سقوط

كان ماكونيل خارج مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، لما يقرب من ستة أسابيع في وقت سابق من هذا العام بعد أن سقط واصطدم برأسه بعد حفل عشاء في أحد الفنادق. وظل في المستشفى لعدة أيام، وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه أُصيب بارتجاج في المخ وكسر في أحد أضلعه.

وبدا خطابه أكثر توقفًا في الأسابيع الأخيرة ، مما أثار تساؤلات حول صحته. وعاد ماكونيل إلى المؤتمر الصحفي بعد 12 دقيقة للرد على الأسئلة وقال إنه “بخير”.وعندما سئل عما إذا كان لا يزال قادرًا على أداء وظيفته ، قال: “نعم”.