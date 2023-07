لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي

تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، خلال مؤتمره الصحفي، بعد أن أوقف تصريحاته فجأة في منتصف الجملة وبدا شاردًا.

ونشرت “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي.

توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

Senate Minority Leader Mitch McConnell briefly left his own press conference after stopping his remarks mid-sentence and staring off into space for several seconds, appearing to be disoriented.

