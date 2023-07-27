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توقف عن الحديث فجأة لمدة 20 ثانية

لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام العالمية لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، خلال مؤتمره الصحفي، بعد أن أوقف تصريحاته فجأة في منتصف الجملة وبدا شاردًا.

لحظة تجمد زعيم الأقلية لمجلس الشيوخ

ونشرت “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الخميس، فيديو يرصد لحظة توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي.

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توقف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن الحديث فجأة خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، ما أثار تساؤلات حول صحته ومستقبله الصحي، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

شكوك وتساؤلات حول صحته

وتم اصطحاب ماكونيل البالغ من العمر 81 عاما من زميله السيناتور الجمهوري، جون باراسو، من المؤتمر الصحفي إلى مكتبه، بعيدًا عن الميكروفونات عقب توقفه عن الحديث في منتصف خطابه لمدة 20 ثانية، حيث كان يتحدث عن تعاون بين الحزبين، ما أثار الشكوك والتساؤلات من الحاضرين حول حالة صحته.

وذكر مساعدوه أنه عاني من بعض الدوار، وتمكن من استئناف الكلام في بضع دقائق، وفي وقت سابق من هذا العام تعرض ماكونيل لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط ومن المرجح أن تكون قد أثرت عليه.

تعرضه لحادث سقوط

كان ماكونيل خارج مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، لما يقرب من ستة أسابيع في وقت سابق من هذا العام بعد أن سقط واصطدم برأسه بعد حفل عشاء في أحد الفنادق. وظل في المستشفى لعدة أيام، وأوضحت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه أُصيب بارتجاج في المخ وكسر في أحد أضلعه.

وبدا خطابه أكثر توقفًا في الأسابيع الأخيرة ، مما أثار تساؤلات حول صحته. وعاد ماكونيل إلى المؤتمر الصحفي بعد 12 دقيقة للرد على الأسئلة وقال إنه “بخير”.وعندما سئل عما إذا كان لا يزال قادرًا على أداء وظيفته ، قال: “نعم”.

 

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