لحظة تحطم طائرة روسية ومقتل الطيار فوق بحر أزوف

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ
اعلنت السلطات الروسية، عن مقتل طيار روسي بسبب تحطم طائرته المقاتلة طراز “سو-25” خلال طلعة تدريبية في جنوب غرب روسيا، فوق بحر أزوف، وفق ما أفادت السلطات المحلية الإثنين.
وذكر رومان بوبليك حاكم ييسك بجنوب منطقة كراسنودار حيث وقع الحادث، عبر تلغرام “أقدم تعازي إلى عائلة الرجل الذي قتل بتحطم طائرة سو-25 خلال طلعة تدريبية”.
وأردف أن الحادث وقع قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 ت غ) قرب الساحل. وكان بوبليك قد أعلن بداية أن الطيار رمى بنفسه خارج الطائرة وعثرت عليه طواقم الإنقاذ.
ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية طائرة تتجه نحو البحر قبل أن تتحطم فيه، والطيار يقذف بنفسه من الطائرة بمظلة، على وقع صيحات مصطافين مذهولين.
ولم تذكر وزارة الدفاع على الفور سبب الحادث.
وكانت المنطقة القريبة من الأراضي المحتلة في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، قد شهدت تحطم طائرة عسكرية في أكتوبر 2022.
وقُتل حينها 15 شخصًا إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز “سو-34” خلال طلعة تدريبية في مدينة ييسك.
واصطدمت الطائرة المليئة بالوقود بمبنى قبل أن تشتعل فيها النيران التي امتدت إلى المبنى.