لحظة تحطم طائرة روسية ومقتل الطيار فوق بحر أزوف

اعلنت السلطات الروسية، عن مقتل طيار روسي بسبب تحطم طائرته المقاتلة طراز “سو-25” خلال طلعة تدريبية في جنوب غرب روسيا، فوق بحر أزوف، وفق ما أفادت السلطات المحلية الإثنين.

تحطم طائرة روسية

وذكر رومان بوبليك حاكم ييسك بجنوب منطقة كراسنودار حيث وقع الحادث، عبر تلغرام “أقدم تعازي إلى عائلة الرجل الذي قتل بتحطم طائرة سو-25 خلال طلعة تدريبية”.

وأردف أن الحادث وقع قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 ت غ) قرب الساحل. وكان بوبليك قد أعلن بداية أن الطيار رمى بنفسه خارج الطائرة وعثرت عليه طواقم الإنقاذ.

ووثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية طائرة تتجه نحو البحر قبل أن تتحطم فيه، والطيار يقذف بنفسه من الطائرة بمظلة، على وقع صيحات مصطافين مذهولين.

ولم تذكر وزارة الدفاع على الفور سبب الحادث.

تحطم طائرة عسكرية

وكانت المنطقة القريبة من الأراضي المحتلة في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، قد شهدت تحطم طائرة عسكرية في أكتوبر 2022.

وقُتل حينها 15 شخصًا إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز “سو-34” خلال طلعة تدريبية في مدينة ييسك.

واصطدمت الطائرة المليئة بالوقود بمبنى قبل أن تشتعل فيها النيران التي امتدت إلى المبنى.