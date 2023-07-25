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أسفر الحادث عن مصرع شخصين

لحظة تحطم طائرة مشاركة في إطفاء حرائق اليونان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
لحظة تحطم طائرة مشاركة في إطفاء حرائق اليونان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات اليونانية، مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة كانت تشارك فى إخماد الحرائق.

تحطم طائرة باليونان

وقالت فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصان على الأقل.

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حرائق الغابات

ووثق مقطع فيديو متداول لقطات لطائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل مباشر.

وأظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

 

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