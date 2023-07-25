لحظة تحطم طائرة مشاركة في إطفاء حرائق اليونان

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أعلنت السلطات اليونانية، مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة كانت تشارك فى إخماد الحرائق.
وقالت فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصان على الأقل.
ووثق مقطع فيديو متداول لقطات لطائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.
وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل مباشر.
وأظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.
Η στιγμή της συντριβής του #canadair στην #Καρυστο. Βίντεο που κόβει τα πόδια και βαραίνει την ανάσα. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Τι να πει για τις οικογένειες τους. Η χώρα θρηνεί. Και θα θρηνεί για πάντα αυτήν την ημέρα.. pic.twitter.com/Ep3wuHaAOU
— Aggelos Chorianopoulos the X🇬🇷🏴☠️ (@aggelos210) July 25, 2023