لحظة مفجعة لأم سورية غرق أطفالها الثلاثة في بحيرة تركية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لأم سورية تنتحب بحرقة أمام جثث أبنائها الثلاثة الذين غرقوا أثناء السباحة في بحيرة سيليفري في إسطنبول.

لحظة مؤلمة للأم المنكوبة

وقالت وسائل إعلام إن الأطفال الثلاثة قضوا غرقًا أثناء سباحتهم بمنطقة “سيليفري” في إسطنبول، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن والدهم أنقذ أحد الأشقاء الثلاثة.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن غرق الأطفال الصغار بعد دخولهم للسباحة في بحيرة بسيليفري أمام أنظار والدتهم. وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأم المفجوعة تبكي وتصرخ بحرقة وسط مجموعة من عناصر الأمن.

Bu nasıl bir acı, nasıl bir acı, nasıl bir acı… Suriyeli anne, Silivri’de gölete giren 3 çocuğunu birden kaybetti. Şu görüntüye bile o kadar aşağılık yorumlar yapmışlar ki… Allah belanızı versin demekten başka bir şey geçmiyor içimden. pic.twitter.com/hI4MMdA2t3 — A. Cüneyt POLAT 🇹🇷 (@aybers) July 19, 2023

حمل جثث الأطفال

كما بدت الأم السورية في مشهد آخر وهي تحمل حذاء أحد أطفالها الغرقى وتحاول جمع بقاياهم.

وظهر عدد من عناصر الإنقاذ وهم يحملون جثتي الطفلين، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ ليتم وضعها في سيارة إسعاف.