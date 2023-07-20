Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تصرخ بحرقة وسط مجموعة من عناصر الأمن

لحظة مفجعة لأم سورية غرق أطفالها الثلاثة في بحيرة تركية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
لحظة مفجعة لأم سورية غرق أطفالها الثلاثة في بحيرة تركية
المواطن - فريق

مواضيع ذات علاقة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مؤلمة لأم سورية تنتحب بحرقة أمام جثث أبنائها الثلاثة الذين غرقوا أثناء السباحة في بحيرة سيليفري في إسطنبول.

لحظة مؤلمة للأم المنكوبة

وقالت وسائل إعلام إن الأطفال الثلاثة قضوا غرقًا أثناء سباحتهم بمنطقة “سيليفري” في إسطنبول، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى أن والدهم أنقذ أحد الأشقاء الثلاثة.

قد يهمّك أيضاً
موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا

موسى ديابي يُفضل النصر على أستون فيلا

طموح محمد بن سلمان لتعزيز الدفاع الجوي لا حدود له

طموح محمد بن سلمان لتعزيز الدفاع الجوي لا حدود له

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن غرق الأطفال الصغار بعد دخولهم للسباحة في بحيرة بسيليفري أمام أنظار والدتهم. وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأم المفجوعة تبكي وتصرخ بحرقة وسط مجموعة من عناصر الأمن.

حمل جثث الأطفال

كما بدت الأم السورية في مشهد آخر وهي تحمل حذاء أحد أطفالها الغرقى وتحاول جمع بقاياهم.

وظهر عدد من عناصر الإنقاذ وهم يحملون جثتي الطفلين، في أكياس بلاستيكية قرب الشاطئ ليتم وضعها في سيارة إسعاف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة