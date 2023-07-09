لحظة مقتل شاب أردني في نيويورك على يد ملثمين ثريدز صنع أكبر نجاح لمارك بعد سنوات من السياسات الفاشلة قرار سانتو يثير الجدل بشأن مصير طارق حامد وحمدالله محمد عبده يحيي ليلة مميزة في القصيم ضمن جولة المملكة 6 تطبيقات ضارة تسرق المعلومات والأموال جماهير الاتحاد تتوقع عدد أهداف كريم بنزيما في الموسم المقبل الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة راشد بن صباح الشرطة تسحل أمريكية حامل سوداء أمام أطفالها وتطرحها أرضًا تطور جديد يعرقل انضمام نجم بورتو إلى النصر لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن
قتل شاب أردني في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري في مدينة نيويورك، فجر الأحد.
ووثق فيديو لحظة الهجوم، عندما كان الأردني بسام عبد الرحمن الخطيب، داخل محله في أمريكا، عندما دخل رجلان ملثمان، وقاموا بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وأكد أنس شقيق المغدور، أن شقيقه هاجر للعمل في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 حيث استقر بمدينة نيويورك وفتح محل تجاري “سوبر ماركت، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وطالب أنس شقيق المغدور من السفارة الأردنية في واشنطن بالتحرك لدى الحكومة الأميركية والكشف عن منفذي الحادث وتقديمهم للعدالة.
وقالت الخارجية الأردنية، إنها تتابع الحادثة وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.
فيديو صادم.. لحظة قتل شاب أردني بمحله التجاري في نيويورك #شاهد_سكاي pic.twitter.com/951yFfnO2s
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 9, 2023