لحظة مقتل شاب أردني في نيويورك على يد ملثمين

قتل شاب أردني في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لعملية إطلاق نار داخل محله التجاري في مدينة نيويورك، فجر الأحد.

شاب أردني في أمريكا

ووثق فيديو لحظة الهجوم، عندما كان الأردني بسام عبد الرحمن الخطيب، داخل محله في أمريكا، عندما دخل رجلان ملثمان، وقاموا بإطلاق النار عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأكد أنس شقيق المغدور، أن شقيقه هاجر للعمل في الولايات المتحدة الأميركية عام 2015 حيث استقر بمدينة نيويورك وفتح محل تجاري “سوبر ماركت، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

الكشف عن منفذي الحادث

وطالب أنس شقيق المغدور من السفارة الأردنية في واشنطن بالتحرك لدى الحكومة الأميركية والكشف عن منفذي الحادث وتقديمهم للعدالة.

وقالت الخارجية الأردنية، إنها تتابع الحادثة وسيتم إصدار بيان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية.