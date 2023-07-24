لحظة وفاة لاعب كمال الأجسام بعد سقوط 210 كجم على رقبته

شهدت صالة باراديس بالي الرياضية، حادثًا مأساويًّا بسقوط 210 كيلو جرامات على رقبة لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي، الذي يبلغ من العمر 33 سنة، مما أسفر عن مصرعه بعد فشل كل محاولات إنقاذه، وسط في حالة من الحزن سيطرت على أصدقائه وكل المهتمين بعالم كمال الأجسام.

وفاة بطل كمال أجسام

ورصدت كاميرات المراقبة داخل صالة الألعاب الرياضية لحظة سقوط أوزان الحديد على رقبة بطل كمال الأجسام ووثقت لحظة سقوطه على الأرض، عندما حاول اللاعب رفع 210 كيلو جرامات في أثناء تمرين للعضلات الأمامية للرجل، لينتهي التمرين بسقوط تلك الأوزان على رقبة؛ مما أدى إلى كسر رقبته وسقوطه على الأرض جثة هامدة.

ونشرت صحيفة ذا صن، البريطانية، مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة في حياة اللاعب قبل وفاته، وكشف الفيديو أيضًا فشل مراقب الصالة الذي كان يقف خلفه في إنقاذ حياته قبل أن يسقط على الأرض وتهوى 210 كيلو جرامات على مؤخرة رقبته.

وتم نقل لاعب كمال الأجسام جاستن فيكي إلى مستشفى محلي في محاولة لإنقاذه من الكسر الذي يضغط على الأعصاب المتصلة بالقلب والرئة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.