لحظة وقوع انفجار في القرم بعد الهجوم الأوكراني

أدى هجوم بطائرة مسيرة شنته أوكرانيا إلى انفجار مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في عام 2014، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات، وتعليق حركة السكك الحديدية.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، عبر تطبيق تلغرام، “نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة”.

وأضاف “تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم”، وبهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضًا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديدية في القرم.

A Russian Arms Depot in Occupied-Crimea near the Town of Staryi Krym also know as “Old Crimea” has reportedly been Struck by a Ukrainian “Kamikaze” Attack Drone this morning causing a Large Fire to occur and setting off Secondary Explosions. pic.twitter.com/Wx1AlO1oHP

