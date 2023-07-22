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نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة

لحظة وقوع انفجار في القرم بعد الهجوم الأوكراني

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
لحظة وقوع انفجار في القرم بعد الهجوم الأوكراني
المواطن - فريق التحرير

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أدى هجوم بطائرة مسيرة شنته أوكرانيا إلى انفجار مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في عام 2014، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كيلومترات، وتعليق حركة السكك الحديدية.

هجوم بطائرة مسيرة

وقال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، عبر تطبيق تلغرام، “نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة”.

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وأضاف “تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم”، وبهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضًا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديدية في القرم.

جسر القرم

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يجلب الحرب وليس السلام وبالتالي فهو هدف عسكري.

ويوم 17 يوليو، أدت انفجارات على جسر إلى مقتل اثنين من المدنيين وإخراج جزء من الجسر البري عن الخدمة بعد أن عاد في الآونة الأخيرة إلى العمل بكامل طاقته بعد تعرضه لأضرار جسيمة في هجوم مماثل في أكتوبر 2022، حيث دمر الجسر جزئيًا عندما انفجرت ناقلة وقود وألحقت أضرارًا بجزء كبير من الطريق.

غارات روسية

وفي المقابل، سارع الكرملين إلى إلقاء اللوم على كييف في هذا الانفجار، وقال بوتين إنه عمل تخريبي من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية، وسارعت موسكو في إصلاح الجسر بعد الانفجار العام الماضي.

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط ثمانية قتلى من مدنيين على الأقل وإصابة آخرين جراء هجمات روسية على 11 منطقة في أنحاء أوكرانيا، مع استمرار القتال العنيف وسط محاولات من أوكرانيا لطرد القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها.

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