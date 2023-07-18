لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية

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في لفتة إنسانية، تكفل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكاليف إجراء عملية جراحية لتكميم معدة مفتي محافظة دافينا الألبانية الشيخ بليدار عديه، الذي يعاني من زيادة في الوزن أثرت على صحته.
وأكد الوزير آل الشيخ خلال لقائه مفتي دافينا بالعاصمة بودجوريتشا، أنه تكفل بكافة مصاريف سفر بليدار وإجراء العملية من حسابه الخاص في أحد المستشفيات بالرياض، لافتًا إلى أن العملية ستتم بنجاح في السعودية.
من جانبه، وجه الشيخ بليدار الشكر للوزير على هذا النبأ واللفتة الإنسانية منه، مشيدًا بالنصائح والتوجيهات التي قدمها وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء، مؤكدًا أنها كلمات من ذهب تؤكد على منهج التوحيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر الوسطية والاعتدال في دول العالم.
وتفاعل رواد موقع “تويتر” مع الفيديو، مشيدين بكرم وعطاء وإنسانية وزير الشؤون الإسلامية، فقال مناحي بن بطحان “لله در الكريم الطيّب الوافي.. اللي فعوله على العليا مضرّيها”.
وأضاف عبدالله الرزقي “جزاه الله خير الجزاء وليس بغريب على الوزير الشيخ حفظه الله، فهو سمو في الأخلاق والتعامل ورمز في التواضع والرقي في العمل الإنساني”.
ولفت محمد جزاع الأسلمي “حفظ الله معاليه صاحب المواقف الإنسانية العظيمة”.