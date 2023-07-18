Icon

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية Icon قصة حياكة كسوة الكعبة كل عام بالحرير والذهب والفضة Icon الخليج يتعاقد مع فواز الطريس قادمًا من الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في أحد المستشفيات بالرياض

لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
لفتة إنسانية.. وزير الشؤون الإسلامية يتكفل بمصاريف جراحة مفتي دافينا الألبانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في لفتة إنسانية، تكفل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكاليف إجراء عملية جراحية لتكميم معدة مفتي محافظة دافينا الألبانية الشيخ بليدار عديه، الذي يعاني من زيادة في الوزن أثرت على صحته.

وأكد الوزير آل الشيخ خلال لقائه مفتي دافينا بالعاصمة بودجوريتشا، أنه تكفل بكافة مصاريف سفر بليدار وإجراء العملية من حسابه الخاص في أحد المستشفيات بالرياض، لافتًا إلى أن العملية ستتم بنجاح في السعودية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار

إطلاق حملة صد المتصيد للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية

إطلاق حملة صد المتصيد للتوعية من الرسائل والمكالمات والروابط الاحتيالية

شكر خاص من المفتي

من جانبه، وجه الشيخ بليدار الشكر للوزير على هذا النبأ واللفتة الإنسانية منه، مشيدًا بالنصائح والتوجيهات التي قدمها وزير الشؤون الإسلامية خلال اللقاء، مؤكدًا أنها كلمات من ذهب تؤكد على منهج التوحيد وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر الوسطية والاعتدال في دول العالم.

سمو في الأخلاق

وتفاعل رواد موقع “تويتر” مع الفيديو، مشيدين بكرم وعطاء وإنسانية وزير الشؤون الإسلامية، فقال مناحي بن بطحان “لله در الكريم الطيّب الوافي.. اللي فعوله على العليا مضرّيها”.

وأضاف عبدالله الرزقي “جزاه الله خير الجزاء وليس بغريب على الوزير الشيخ حفظه الله، فهو سمو في الأخلاق والتعامل ورمز في التواضع والرقي في العمل الإنساني”.

ولفت محمد جزاع الأسلمي “حفظ الله معاليه صاحب المواقف الإنسانية العظيمة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة