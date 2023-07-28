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في كأس الملك سلمان للأندية العربية

لقاء الهلال وأهلي طرابلس يمنح جيسوس رقمًا سلبيًا

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
لقاء الهلال وأهلي طرابلس يمنح جيسوس رقمًا سلبيًا
المواطن - فريق التحرير

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خرج المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، برقم سلبي للمرة الأولى خلال مسيرته مع الزعيم، بعدما خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الهلال وأهلي طرابلس الليبي.

تعادل الهلال وأهلي طرابلس

ولعب الهلال وأهلي طرابلس الليبي بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهت المباراة بالتعادل.

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الهلال ضد أهلي طرابلس
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

رقم سلبي لجيسوس

ويُعد هذا التعادل السلبي هو الأول لجيسوس في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث دربه المرة الأولى منذ يوليو 2018 وحتى 30 يناير 2019، قبل أن يعود لقيادته في ولاية ثانية مطلع الشهر الجاري.

وقاد جيسوس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 25 مباراة خلال ولايته الأولى، ونجح في الفوز بـ20 مواجهة، وتعادل إيجابيًا في 4 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وتمكن من هز الشباك في جميع المباريات، حيث أحرز 65 هدفًا.

الهلال وأهلي طرابلس
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ويعتبر تعادل الهلال وأهلي طرابلس السلبي هو الأول للأزرق، منذ تعادله أمام الاتحاد السكندري، يوم 25 فبراير 2019، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، بعد أن فاز الزعيم ذهابًا في الرياض بثلاثية دون رد.

وشهدت مباراة الهلال وأهلي طرابلس مشاركة 7 لاعبين؛ شاركوا مع الأزرق في البطولة العربية التي أُقيمت في أبو ظبي، وهم؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، محمد كنو، سالم الدوسري، محمد جحفلي وناصر الدوسري.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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