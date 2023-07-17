لقب هداف الدوري المصري يُداعب محمد شريف

يأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد شريف، مواصلة التألق في المباريات المتبقية، أملًا في خطف لقب هداف الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

فوز الأهلي ضد المقاولون

ولعب الأهلي ضد المقاولون العرب بالأمس، على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري لكرة القدم، ونجح المارد الأحمر في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

محمد شريف يحلم باللقب

وسجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 52، ليرفع عدد أهدافه في الموسم الرياضي الحالي إلى 11 هدفًا، ما يزيد من طموحاته بحصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك محمد شريف فرصة كبيرة للتتويج بلقب هداف الدوري المصري هذا الموسم، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يزال أمامه 3 مباريات مؤجلة أمام كل من؛ حرس الحدود، بيراميدز والمصري البورسعيدي.

هداف الدوري المصري

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، جوب مابولولو هو هداف الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 16 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن نجم الزمالك، أحمد مصطفى زيزو صاحب المركز الثاني.

ويتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، محمد حمدي زكي في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا، ثم محمد شريف، بالتساوي مع نجم غزل المحلة، يليه فخري لاكاي، الذي أحرز 10 أهداف مع بيراميدز.

ويقع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، سمير فكري في المركز السابع بـ9 أهداف، متساويًا مع نجم المقاولون العرب، جون أوكولي ونجم إنبي، أحمد أمين أوفا، وحل مهاجم سيراميكا كيلوباترا، أحمد ياسر ريان عاشرًا بـ8 أهداف.