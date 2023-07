ومن المتوقع أن تؤدي المهمة، التي تبلغ تكلفتها 1.4 مليار دولار وستستمر ست سنوات على الأقل، إلى تسليط الضوء على الفيزياء الفلكية وربما فهم طبيعة الجاذبية نفسها.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سينفصل “يوكليد” عن الصاروخ بعد فترة وجيزة من انطلاقه إلى الفضاء ليمضي التليسكوب في رحلة مدتها شهر إلى وجهته في مدار شمسي على بعد حوالي 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، وهو موقع تكون فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة.

Falcon 9 launches the @ESA Euclid mission on a trajectory toward the Sun-Earth Lagrange point 2 – nearly one million miles away from Earth! pic.twitter.com/Y3QRi7QbOo

— SpaceX (@SpaceX) July 1, 2023