لقطات لآثار الهجوم على جسر القرم

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تعرض جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها قبل سنوات، إلى هجوم صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما.
ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على موقع “تويتر”، آثار الهجوم على جسر القرم، والذي يعد الثاني على هذا الجسر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبها، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.
وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3.05 فجرًا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.
وعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الأمر، مُحملًا السلطات الأوكرانية وحلفاءها الغربيين مسؤولية الهجوم على جسر القرم وسقوط ضحايا بين المدنيين.
وقال بيسكوف: “نحن نعلم من يقف وراء ذلك، ونحن ندرك مكر نظام كييف”، مضيفًا: “اليوم، قتل نظام كييف عائلة شابة والدي فتاة، بينما أصيبت الفتاة نفسها بجروح، على جسر القرم. ونحتاج إلى التحدث عن ذلك حتى يسمع الجميع. هذا كله من أعمال نظام كييف”.
وأكد أن السلطات الروسية تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون وقوع عملية إرهابية في أراضي البلاد، لافتًا: “سنعمل ونبقى على يقظة وتأهب لمنع تكرار مثل هذه المآسي”.
لجنة تحقيق روسية تنشر صورا تظهر آثار الهجوم على #جسر_القرم#العربية pic.twitter.com/iVlU7jX5w2
— العربية (@AlArabiya) July 17, 2023