الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع طفيف وسط تراجع المؤشر الإسباني القبض على مواطن أطلق النار في الهواء بحائل 26 وظيفة شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة لقطات لأسماك تعيش على اليابسة لقطات لسيارة تدهس المتظاهرين في إسرائيل وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية موعد مباريات دور المجموعات بـ كأس الملك سلمان للأندية وظائف إدارية شاغرة لدى مؤسسة مسك الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على ثبوت الاستقلالية وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لأسماك تعيش بشكل طبيعي خارج الماء.
وفي التفاصيل، تكتنف المناطق الرطبة والموحلة العديد من الكائنات الغريبة بين ثناياها بسبب طبيعة الأرض الموحلة التي أجبرت الحيوانات بمختلف أصنافها على التكيف من أجل البقاء.
ووفقًا لعلماء، عندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك “مادسكيبر” أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة لا بل على التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.
وتتبع هذه الأسماك هذا السلوك الغريب طمعًا بتناول الأملاح المغذية التي خلفتها المياه.
وطورت هذه الأسماك عبر العصور زعانف بارزة يمكنها استخدامها كأطراف للزحف على الطين.