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طمعًا بتناول أملاح مغذية خلفتها المياه

لقطات لأسماك تعيش على اليابسة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
لقطات لأسماك تعيش على اليابسة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لأسماك تعيش بشكل طبيعي خارج الماء.

 التكيف من أجل البقاء

وفي التفاصيل، تكتنف المناطق الرطبة والموحلة العديد من الكائنات الغريبة بين ثناياها بسبب طبيعة الأرض الموحلة التي أجبرت الحيوانات بمختلف أصنافها على التكيف من أجل البقاء.

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ووفقًا لعلماء، عندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك “مادسكيبر” أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة لا بل على التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.

وتتبع هذه الأسماك هذا السلوك الغريب طمعًا بتناول الأملاح المغذية التي خلفتها المياه.

وطورت هذه الأسماك عبر العصور زعانف بارزة يمكنها استخدامها كأطراف للزحف على الطين.

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