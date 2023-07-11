لقطات لأسوأ موجة طقس تجتاح العالم وتوقعات بارتفاع الحرارة

تشهد معظم أنحاء العالم أسوأ موجة طقس على الإطلاق، ما بين ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة، وفيضانات وانهيارات أرضية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا، وانتشار عمليات إجلاء للضحايا وسط المزيد من التحذيرات بشأن الطقس.

موجة جفاف وضباب

وقال تقرير وكالة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الثلاثاء: إنه تم إصدار أعلى مستوى تحذير من هطول أمطار غزيرة في أجزاء من محافظتي فوكوكا وأويتا في كيوشو، ثالث أكبر جزيرة في اليابان.

ويمكن أن يؤدي الطقس الجاف إلى حدوث موجات جفاف طويلة وضباب، تؤثر على الملايين في جميع أنحاء المنطقة، كما حدث في عام 2015، بحسب ما ذكرته شبكة “بيزنيس ساندر” الأمريكية.

ضحايا موجة الطقس السيئ

لقي شخصان مصرعهما وفقد ستة آخرون وفقًا للمسؤولين، حيث حثت السلطات اليابانية عشرات الآلاف من السكان على مغادرة المناطق المعرضة لخطر المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وأفادت وسائل الإعلام أن بعض أجزاء فوكوكا تعرضت لأكثر من 600 ملم من الأمطار منذ يوم الجمعة الماضية، وقال مدير قسم التنبؤات في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ساتوشي سوغيموتو: إنه من المتوقع هطول أمطار أخرى بمقدار 100 ملم حتى وقت مبكر اليوم الثلاثاء.

درجات الحرارة تصل لـ 40

أصدر خبراء الأرصاد الجوية في الصين سلسلة من التحذيرات بشأن درجات الحرارة في الأجزاء الشمالية من البلاد، يوم الخميس الماضي، حيث كان من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض المناطق. وأصدرت بكين تحذيرًا باللون الأحمر، وهو الأعلى في نظام الإنذار ثلاثي المستويات، حيث تم إصدار تنبيهات أخرى أيضًا في مقاطعة خبي الشمالية ومقاطعات شنشي وخنان وشاندونغ.

وفي سياق متصل، هبت عواصف مطيرة غزيرة على أجزاء من ولايتي نيويورك وبنسلفانيا الأمريكيتين، الأحد الماضي، حيث أنقذت خدمات الطوارئ المواطنين العالقين في المركبات على طول الطرق التي غمرتها المياه. وأظهرت لقطات على الإنترنت مياه الفيضانات المتدفقة في ستوني بوينت، وهي بلدة صغيرة على نهر هدسون على بعد حوالي 40 ميلًا شمال ولاية مانهاتن الأمريكية.

مخاطر متزايدة بسبب النينو

وبالنسبة للمنطقة العربية، أعلن مركز طقس العرب، أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجواء السعودية تحت تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، حيث يكون الطقس مستقرًّا في غالبية المناطق بما فيها المرتفعات الجنوبية الغربية.

وتواجه ماليزيا وبقية جنوب شرق آسيا مخاطر متزايدة من الضباب والجفاف ونقص المياه بسبب ظاهرة النينو هذا العام، ويمكن أن يستمر ظهور الظروف الجافة عادةً لمدة عام، يبدأ إما في يوليو أو أغسطس.

أضرار ومخاطر ظاهرة النينو

وتعرضت المنطقة لآخر مرة لظاهرة النينو في عامي 2015 إلى 2016 عندما غطى ضباب عابر للحدود عدة دول مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المدارس وزيادة حادة في أمراض الجهاز التنفسي والوفيات، كما تم إدخال تقنين المياه بسبب الجفاف.

وتقول وكالة الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: إن النينو سيعزز في نهاية عام 2023 مع فرصة بنسبة 56 في المائة أن يبلغ ذروته كحدث قوي واحتمال 84 في المائة لحدث معتدل على الأقل.