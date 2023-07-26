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أصاب رجلي شرطة وطبيبًا ومريضين

لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل إعلام تركية: إن رجلًا أطلق النار من مسدسه على المتواجدين في مستشفى بمدينة ريزه التركية، حيث أصاب رجلي شرطة وطبيبًا ومريضين.

وحاول المشتبه به الفرار، لكن تم القبض عليه بسرعة، فيما يقبع أحد الجرحى في حالة حرجة، كما تحقق الشرطة في دوافع المهاجم.

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