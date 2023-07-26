لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص

قالت وسائل إعلام تركية: إن رجلًا أطلق النار من مسدسه على المتواجدين في مستشفى بمدينة ريزه التركية، حيث أصاب رجلي شرطة وطبيبًا ومريضين.

وحاول المشتبه به الفرار، لكن تم القبض عليه بسرعة، فيما يقبع أحد الجرحى في حالة حرجة، كما تحقق الشرطة في دوافع المهاجم.