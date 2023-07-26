لقطات لإطلاق نار داخل مستشفى بتركيا وإصابة 5 أشخاص مصرع تركية من أعلى جرف بعد لحظات من الزواج مدني الطائف يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب بمنطقة جبلية معلم متقاعد يزرع 21 صنفًا من التين النادر في مزرعته ميتا تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيق ثريدز كلب بايدن يهاجم أشخاصًا في مقر الرئاسة لقطات مفزعة لفرار آلاف السائحين من جزيرة رودس سناب شات تقلص صافي خسارتها بنسبة 11% سبب صادم وراء طوابير بعض المطاعم والمقاهي بالسعودية إلغاء عقوبة الإعدام في غانا
قالت وسائل إعلام تركية: إن رجلًا أطلق النار من مسدسه على المتواجدين في مستشفى بمدينة ريزه التركية، حيث أصاب رجلي شرطة وطبيبًا ومريضين.
وحاول المشتبه به الفرار، لكن تم القبض عليه بسرعة، فيما يقبع أحد الجرحى في حالة حرجة، كما تحقق الشرطة في دوافع المهاجم.
عاجل: إطلاق نار بالمستشفى الحكومي بمدينة ريزه في #تركيا الأنباء بالأولية تفيد بإصابة 4 أشخاص بينهم ثلاثة رجال شرطة pic.twitter.com/zkITJEUKl8
— شؤون تركية (@TurkeyAffairs) July 25, 2023