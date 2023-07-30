لقطات لإعصار رملي ضخم في صحراء منغوليا

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لإعصار رملي ضخم تكوّن في صحراء منغوليا.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن هذا النوع من الأعاصير نادراً ما يحدث خاصة بهذه الضخامة.

وشوهد من خلال الفيديو إعصار قمعي قوي يمتد لعنان السماء.