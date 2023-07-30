لقطات لإعصار رملي ضخم في صحراء منغوليا

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لإعصار رملي ضخم تكوّن في صحراء منغوليا.
وبحسب الفيديو المتداول، فإن هذا النوع من الأعاصير نادراً ما يحدث خاصة بهذه الضخامة.
وشوهد من خلال الفيديو إعصار قمعي قوي يمتد لعنان السماء.
Enorme tornado visto en un área de Urad Middle Banner, Desierto de Mongolia, #China. (Julio 27, 2023). #Massive #Tornado #Climagram
By: @yangyubin1998 ✓. pic.twitter.com/twDSl84lJu
— ⚠️Alerta Climagram🌎ᵘᶠᵒ (@deZabedrosky) July 29, 2023