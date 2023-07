لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين

أعلنت الحكومة الصينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن حالة التأهب القصوى بعد أمطار غزيرة على بكين ومحيطها، وذلك جراء إعصار دوكسوري.

وأفادت تقارير وكالات الأنباء العالمية بأنه في وقت سابق من اليوم بدأ إعصار دوكسوري في التقدم نحو الصين، وذلك مع هطول أمطار وعواصف قوية تضرب البلاد وذلك، بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.

Witness the impact of Typhoon #Doksuri as it made landfall in SE China's Fujian on Friday, unleashing powerful winds and heavy rainfall. pic.twitter.com/RBQPVFxa9L

— People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2023