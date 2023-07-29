لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين

أعلنت الحكومة الصينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن حالة التأهب القصوى بعد أمطار غزيرة على بكين ومحيطها، وذلك جراء إعصار دوكسوري.

إعصار دوكسوري يضرب الصين

وأفادت تقارير وكالات الأنباء العالمية بأنه في وقت سابق من اليوم بدأ إعصار دوكسوري في التقدم نحو الصين، وذلك مع هطول أمطار وعواصف قوية تضرب البلاد وذلك، بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.

Witness the impact of Typhoon #Doksuri as it made landfall in SE China's Fujian on Friday, unleashing powerful winds and heavy rainfall. pic.twitter.com/RBQPVFxa9L — People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2023

أقوى إعصار منذ 2016

وأضاف بيان إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن شدة الإعصار دوكسوري بدأت تضعف لكن التأثير لم ينته بعد، وطالبت المواطنين باليقظة وتجنب المناطق الشديدة الخطورة والتي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.

وفي ذات السياق أكدت السلطات الصينية في العاصمة بكين، أنها علقت الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات.

وتجدر الإشارة إلى أن إعصار دوكسوري هو أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام وثاني أقوى إعصار يضرب مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد منذ الإعصار ميرانتي في عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الإعصار تسبب في إغلاق المدارس والمؤسسات بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية.

التحذير من العواصف في الصين

ووصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة، أمس الجمعة، حيث تسبب في سقوط خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار مما أثر على أكثر من 724600 شخص وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 7.3 مليون دولار.

وضرب إعصار دوكسوري ساحل شمال الفلبين، برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ ما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.

أسوأ عاصفة من عقد

ووصفت إدارة الأرصاد الصينية العاصفة بأنها “إعصار عات”، ومن المتوقع أن يحتفظ بقوته في أثناء تحركه صوب تايوان وبر الصين الرئيسي.

ورفعت الإدارة بالفعل مستوى التحذير من العواصف لديها لثاني أعلى فئة، وحذَّر إقليم قوانجدونج من أن المنطقة ستشهد أسوأ عاصفة في نحو عقد.