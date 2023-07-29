Icon

نورة الغامدي تركت المحاسبة واتجهت إلى صناعة العطور والبخور Icon رحيل هندرسون يمنح محمد صلاح الفرصة لتحقيق حلمه ! Icon لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين Icon موعد مباراة الرجاء المقبلة في كأس الملك سلمان للأندية Icon البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات Icon بايدن يعترف بحفيدته غير الشرعية بعد هجوم شرس Icon سعود الصرامي: هدف رونالدو في نادي الشباب صحيح Icon الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى سلوكيات منحرفة لدى الأبناء Icon الخارجية السودانية: تعنت قوات التمرد سبب تعثر مباحثات جدة Icon نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
إعلان حالة الطوارئ في البلاد

لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الحكومة الصينية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن حالة التأهب القصوى بعد أمطار غزيرة على بكين ومحيطها، وذلك جراء إعصار دوكسوري.

إعصار دوكسوري يضرب الصين

وأفادت تقارير وكالات الأنباء العالمية بأنه في وقت سابق من اليوم بدأ إعصار دوكسوري في التقدم نحو الصين، وذلك مع هطول أمطار وعواصف قوية تضرب البلاد وذلك، بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان.

قد يهمّك أيضاً
أمير عسير يتلقى هدية متحف آل سلمة ويعيدها تقديرًا لهم

أمير عسير يتلقى هدية متحف آل سلمة ويعيدها تقديرًا لهم

انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية اليوم بـ4 مباريات

انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية اليوم بـ4 مباريات

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مشيرة  إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية.

 أقوى إعصار منذ 2016

وأضاف بيان إدارة الأرصاد الجوية الصينية أن شدة الإعصار دوكسوري بدأت تضعف لكن التأثير لم ينته بعد، وطالبت المواطنين باليقظة وتجنب المناطق الشديدة الخطورة والتي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.

وفي ذات السياق أكدت السلطات الصينية في العاصمة بكين، أنها علقت الأحداث الرياضية الداخلية والخارجية ورفعت مستوى استجابتها للسيطرة على الفيضانات.

وتجدر الإشارة إلى أن إعصار دوكسوري هو أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام وثاني أقوى إعصار يضرب مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد منذ الإعصار ميرانتي في عام 2016.
وذكرت وسائل إعلام صينية أن الإعصار تسبب في إغلاق المدارس والمؤسسات بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية.

التحذير من العواصف في الصين

ووصل الإعصار دوكسوري إلى اليابسة، أمس الجمعة، حيث تسبب في سقوط خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار مما أثر على أكثر من 724600 شخص وتسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 7.3 مليون دولار.
وضرب إعصار دوكسوري ساحل شمال الفلبين، برياح عاتية وأمطار غزيرة؛ ما أسفر عن فيضان أنهار وقطع الكهرباء عن الآلاف ومقتل شخص واحد على الأقل.

أسوأ عاصفة من عقد

ووصفت إدارة الأرصاد الصينية العاصفة بأنها “إعصار عات”، ومن المتوقع أن يحتفظ بقوته في أثناء تحركه صوب تايوان وبر الصين الرئيسي.

ورفعت الإدارة بالفعل مستوى التحذير من العواصف لديها لثاني أعلى فئة، وحذَّر إقليم قوانجدونج من أن المنطقة ستشهد أسوأ عاصفة في نحو عقد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم