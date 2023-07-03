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الحكومة الفرنسية تقرر قطع الإنترنت ابتداءً من الغد

لقطات لانفجار ضخم يهز ليون بفرنسا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
لقطات لانفجار ضخم يهز ليون بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لوقوع انفجار في مدينة ليون الفرنسية قبل قليل.

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وقررت الحكومة الفرنسية قطع الإنترنت ابتداءً من اليوم، بعد أن فشلت في السيطرة على الوضع في البلاد.

وأعلنت وسائل الإعلام في فرنسا ، أمس الأحد، أن سلطات 10 بلديات في شمال فرنسا أعلنت حظر التجول الليلي لمكافحة الاضطرابات وأعمال الشغب التي اجتاحت البلاد.

حظر التجول في فرنسا

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعًا لخلية الأزمة في الإليزيه لتقييم الوضع الأمني في البلاد.

احتجاجات فرنسا

من المعروف أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أعلن أمس، أنه تم نشر 45 ألف شرطي ودركي في المدن والضواحي في فرنسا تحسبًا لأعمال الشغب.

وتخطت خسائر التجار في مرسيليا عتبة الـ 100 مليون يورو بسبب أعمال العنف والشغب الأخيرة.

فيما ذكر المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، إريك زمور، أن الاضطرابات التي تحدث في فرنسا يمكن اعتبارها مقدمة لحرب أهلية.

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