لقطات لانهيار عقار ثان في مدينة الإسكندرية والبحث عن ناجين

مازالت ظاهرة انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية شمال مصر مستمرة، ففي أقل من أسبوعين سقط عقاران أحدهما في حي المنتزه، والثاني وقع اليوم الخميس، في حي الجمرك بشارع ابن العفيفي.

مقتل شخص في انهيار عقار الإسكندرية

وسقط العقار المكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع شخص فيما تبحث فرق الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض، وسط تداول صور لعمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض العقار.

وأعلن مسؤولو الحي قطع المرافق والخدمات عن العقار المنهار، وفرض طوق أمني لحين انتهاء عمليات إزالة الحطام والأنقاض.

تكرار سقوط عقارات الإسكندرية

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انهيار عقار الإسكندرية مكون من 14 طابقاً في المحافظة أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين.

وتلقت السلطات بلاغاً بانهيار عقار بشارع خليل حمادة في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه، حيث كشفت المعاينة انشطار العقار رأسياً لأسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.

تحقيقات الشرطة المصرية

وتبين من التحقيقات أن العقار مبني منذ العام 1975، وأن مالك الدور الرابع عشر علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو/حزيران الماضي.