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شغب فرنسا يمتد لسويسرا

لقطات لدبابات تجوب شوارع سويسرا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
لقطات لدبابات تجوب شوارع سويسرا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لدبابات تجوب شوارع زيورخ في سويسرا، وفقًا لما تداولته صفحات ومواقع إخبارية.

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أوقفت الشرطة السويسرية الأحد، ستة شبان وشخصًا راشدًا في أعقاب اضطرابات ليلية بمدينة لوزان تأثر منفذوها بأعمال الشغب التي تشهدها فرنسا، بعد أن خرب أكثر من 100 شاب متاجر في وسط المدينة.

شغب في سويسرا

وعلى رغم محدوديتها مقارنة بأعمال الشغب في فرنسا، شهدت الاضطرابات إلقاء الحجارة وتحطيم نوافذ المتاجر في بلوزان بسويسرا مساء السبت، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأوقف ستة شبان وشخص بالغ في المدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية، وقالت شرطة لوزان في بيان: إنه “تكرارًا للأحداث وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا فقد تجمع أكثر من 100 شاب وسط لوزان وألحقوا أضرارًا بمتاجر”، مضيفة أن أعمال العنف بدأت “بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي”، و”حطمت خلالها كثيرًا من واجهات المتاجر”.

وأردفت: “اضطر عناصر الشرطة مرارًا إلى تفريق شبان عدوانيين ملثمين رشقوهم بالحجارة وزجاجات حارقة”.

احتجاجات في سويسرا والشرطة تستخدم الرصاص المطاط (2)
اصطدامات بين الشرطة والمحتجين

نشر نحو 50 عنصر شرطة

وتم نشر نحو 50 عنصر شرطة، فيما لم تسجل إصابات أثناء أعمال الشغب.

والموقوفون هم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة (بوسنية وبرتغالية وصومالية) وثلاثة شبان أعمارهم بين 15 و17 سنة (سويسري وجورجي وصربي)، ورجل سويسري يبلغ 24 سنة.

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