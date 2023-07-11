لقطات لسحابة بألوان قوس قزح تثير الجدل

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سحابة رعدية يتلون طرفها المقابل للشمس بألوان قوس قزح.
وأثارت الظاهرة البصرية في السحابة الركامية الرعدية، الكثير من الجدل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة الماضية، بين مصدقٍ لها وآخر مُكذب.
وتعددت التحليلات حول الأسباب ووصلت الأمور لدى البعض بربطها بالكائنات الفضائية والأطباق الطائرة! لكن الحقيقة أنه مجرد انكسارٍ لضوء الشمس!
وبحسب طقس العرب، ما يحدث عند تكون هذه السحابة، هو وجود هواء متصاعد بسرعة في سحب الركام الشاهق، وعند تلاقي تيارات الهواء هذه مع الهواء الأكثر برودة فوقها، تتكاثف الرطوبة مباشرة على طول الجزء العلوي من السحب، مكونة قطرات ماء فائقة البرودة أو بلورات جليدية معلقة.
أما ظهور الألوان القزحية، هي في الواقع ظاهرة بصرية في الغلاف الجوي تسمى “قزحية السحب” (cloud iridescence)، ويحدث هذا عندما تتسبب قطرات الماء أو بلورات الجليد في السحابة بانكسار ضوء الشمس وانحرافه حول الجزء الخارجي من القطرات، فيتحلل إلى ألوان الطيف.