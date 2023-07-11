لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست

شهدت إسرائيل حالة من التوتر مساء أمس الاثنين بسبب الدعوات لإضراب عام عن العمل يوم غد الثلاثاء بسبب المناقشة والتصويت على قانون “سبب المعقولية” الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل.

اقتحام الكنيست

ونشرت وسائل الإعلام العبرية مساء الاثنين مشاهد غير مسبوقة لاقتحام متظاهرين لقاعات الكنيست الإسرائيلي قبيل افتتاح الجلسة لمناقشة القانون لمنع النواب الإسرائيليين من التصويت حيث ترى المعارضة الإسرائيلية، أن هذا القانون من شأنه أن يقلص الديمقراطية في إسرائيل.

وبحسب قناة كان، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وقال: “لن أوقف التشريعات القضائية”.

كما أعلنت صحيفة معاريف العبرية، اعتقال 8 متظاهرين وإصابة أحدهم ونقله إلى مستشفى شعاري تسيديك لتلقي العلاج، وذلك على خلفية الاعتصام في مبنى الكنيست ضد التعديلات القضائية.

اعتقال 8 متظاهرين

كما هدد مسؤولون كبار في الائتلاف الحكومي بالقول: إذا تم تجميد التشريعات مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار.

وقامت القوات الأمنية بالكنيست بسحل المتظاهرين واخلائهم بالقوة من داخل مبنى البرلمان الإسرائيلي فيما قام بعض المتظاهرين برفع أيديهم في إشارة إلى عدم الاشتباك مع عناصر الأمن.

وهذه هي المرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات العارمة قبل 27 أسبوعًا التي يقتحم فيها محتجون مبنى الكنيست محاولين منع النواب من التصويت.

ولم يتمكن المحتجون من الوصول إلى القاعة العامة للكنيست حيث تجمع النواب للتصويت على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية.