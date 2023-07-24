لقطات لسيارة تدهس المتظاهرين في إسرائيل

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لتعرّض مظاهرة ضمن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل، اليوم الاثنين، لحادثة دهس بسيارة.
وفي التفاصيل، بثت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان) لقطات تظهر سيارة وهي تجتاح حشدًا من المحتجين في وسط إسرائيل، على إقرار الكنيست قانونًا يحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية، بأن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات طفيفة.
ونشرت وسائل الإعلام في إسرائيل لقطات لسيارة تجتاح حشدًا صغيرًا على طريق سريع أغلقه المحتجون، فيما أعلنت الشرطة أنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيدًا بعدما صدمت عددًا من الأشخاص.