جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لعام 1445 ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع الهلال يطير إلى النمسا اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا شاهد.. سحب رعدية على محايل عسير رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس
نشرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر طواف الوداع بتقنية التصوير السريع.
يأتي ذلك مع مواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع بسلام آمنين وسط منظومة متكاملة من الخدمات تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أن 107 آلاف طائف يؤدون في الساعة طواف الوداع داخل الرواق السعودي، وتستغرق مدة الطواف لشخص الواحد في الدور الأرضي 59 دقيقة، والدورين الأول والثاني 60 دقيقة، والسطح 55 دقيقة.
ويسهم “الرواق السعودي” في حج هذا العام، والذي تبلغ مساحته (210) آلاف متر مربع، برفع طاقة الطواف الاستيعابية، حيث يستوعب (287) ألف مصلٍ و (107) آلاف طائف في الساعة.
ترصد لكم #رئاسة_شؤون_الحرمين طواف الوداع بتقنية التصوير السريع. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/izXjDaGBxG
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 2, 2023