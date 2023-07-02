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لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع
المواطن - فريق التحرير

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نشرت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر طواف الوداع بتقنية التصوير السريع.

يأتي ذلك مع مواصلة حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الوداع بسلام آمنين وسط منظومة متكاملة من الخدمات تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.

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مدة طواف الوداع

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، أن 107 آلاف طائف يؤدون في الساعة طواف الوداع داخل الرواق السعودي، وتستغرق مدة الطواف لشخص الواحد في الدور الأرضي 59 دقيقة، والدورين الأول والثاني 60 دقيقة، والسطح 55 دقيقة.

ويسهم “الرواق السعودي” في حج هذا العام، والذي تبلغ مساحته (210) آلاف متر مربع، برفع طاقة الطواف الاستيعابية، حيث يستوعب (287) ألف مصلٍ و (107) آلاف طائف في الساعة.

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