لقطات لـ ترحيب الجماهير بالصفقات الجديدة وجيسوس في لقاء الهلال والكويت الكويتي

حرصت جماهير الهلال على الترحيب بالـ 3 صفقات الجديدة والمدرب البرتغالي جيسوس وذلك قبل بدء مباراة الهلال والكويت الكويتي التي أُقيمت مساء أمس في إطار لقاء ودي وتحضيري للموسم الجديد في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ودخل الرباعي “السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش” بالإضافة للبرتغالي جيسوس، حيث حرصوا على توجيه التحية لجماهير أزرق الرياض، وذلك بعد تعاقد النادي معهم.

الهلال والكويت الكويتي

وجاء تشكيل أزرق الرياض للمباراة مكونًا من: “عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، أندري كاريلو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.

وجاء في ملخص مباراة الهلال والكويت الكويتي، حيث تقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

ونجح بعدها فريق الهلال في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.

وسجل نيفيز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من ركلة جزاء.

وفاز أزرق الرياض بنتيجة 4/ 2.