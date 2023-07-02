Icon

إعصار قُمْعيّ يدمر المنازل في ألبرتا الكندية Icon هل قرر النصر الانسحاب من صفقة حكيم زياش ؟ Icon سبب غير متوقع لانفجار غواصة تيتان Icon الهلال يرحب برحيل 3 لاعبين Icon إيلون ماسك يسخر من ردود الفعل الغاضبة من قراراته الجديدة Icon المرشح الوحيد لـ الفاو مديرًا لولاية جديدة Icon السعودية تستدعي سفيرة السويد لتبلغها رفضها القاطع لحرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف Icon لقطات لـ شلال عمضان وجهة الاستمتاع في الباحة Icon موعد 5 مباريات ودية لـ الهلال في معسكر النمسا Icon الكرملين يسعى للسيطرة على 100 شركة تابعة لفاغنر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الفرصة مهيأة لهطول أمطار

لقطات لـ شلال عمضان وجهة الاستمتاع في الباحة

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
لقطات لـ شلال عمضان وجهة الاستمتاع في الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مشاهد بديعة لشلال عمضان في منطقة الباحة؛ حيث تحول إلى وجهة جاذبة للأهالي والمصطافين.

وبحسب قناة العربية، يتميز موقع الشلال باعتدال الأجواء، فضلًا عن مزجه بين الخضرة واستمرار تدفق المياه.

قد يهمّك أيضاً
تفاعل كبير مع رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة المشرفة

تفاعل كبير مع رجل أمن يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة المشرفة

لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة

لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة

مناظر خلابة

ويحرص الأهالي والزائرون على الاستمتاع بالأجواء الساحرة والسباحة في مياه الشلال مع تفقد المناظر الخلابة في الباحة.

طقس الباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط تصل إلى 45 كم/ ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجًا على الجزء الجنوبيـ مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة