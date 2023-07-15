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أضرار بقيمة 30 مليار دولار لاقتصاد إسلام آباد

لقطات لكارثة إنسانية جديدة بسبب فيضانات Pakistan باكستان

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
لقطات لكارثة إنسانية جديدة بسبب فيضانات Pakistan باكستان
المواطن - فريق التحرير

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شهدت باكستان كارثة إنسانية جديدة، وذلك بعدما تعرضت باكستان إلى أمطار غزيرة في البنجاب الباكستانية التي أدت إلى وفاة قرابة الـ90 شخصًا، أثرت الفيضانات على 33 مليون شخص، كما تسببت في أضرار بقيمة 30 مليار دولار لاقتصاد البلاد.

أمطار Pakistan

وأنهت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث (NDMA) في باكستان، خطتها للطوارئ قبل الموجة الأولى من الأمطار الموسمية المتوقعة في شهر يوليو في جميع أنحاء البلاد، حسبما أفادت “أري نيوز”.

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وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث إن الأرصاد الجوية توقعت الموجة الأولى من الأمطار الموسمية المصحوبة بعواصف رعدية من 3 إلى 8 يوليو في أجزاء مختلفة من البلاد.

إجلاء المواطنين من باكستان

وأضافت أن الأمطار الغزيرة يمكن أن تحدث أيضًا في الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية وحالات الفيضانات في المناطق المنخفضة. وأصدرت الهيئة تعليمات للإدارات المعنية بشأن خطة طوارئ الأمطار الخاصة بها مستشهدة بالأحوال الجوية المتوقعة.

وتمكن عمال إنقاذ على متن قوارب من إجلاء 14 ألف شخص خلال الأيام العديدة الماضية بعد أن غمرت مياه الفيضانات من نهرين فاضا بسبب الأمطار الموسمية عشرات القرى في شرق باكستان، حسبما قال مسؤولون يوم الجمعة.

 الأمطار الموسمية

بدأت الأمطار الموسمية في الهطول بالدولة الواقعة جنوبي آسيا في أواخر يونيو، ومنذ ذلك الحين لقي ما لا يقل عن 91 شخصًا حتفهم في حوادث متعلقة بالطقس في جميع أنحاء البلاد.

وقال محسن نقفي، مسؤول كبير في إقليم البنجاب الشرقي، في تغريدة على تويتر أمس الجمعة، إنه زار المناطق المتضررة من الفيضانات.

إجلاء مبكر

بدأت عمليات الإجلاء في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حولت الهند المجاورة المياه من السدود إلى نهر رافي الذي يتدفق من الهند إلى باكستان. كما أدى فيضان نهر سوتليج إلى غمر القرى في أجزاء مختلفة من المنطقة.

وبحسب هيئة الأرصاد الوطنية، ستستمر الأمطار هذا الأسبوع في مناطق بلوشستان الجنوبية الغربية وجنوب السند، حيث لقي الآلاف مصرعهم في الفيضانات الصيف الماضي.

 

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