لقطات لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على أبها

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة اليوم الأحد، على مدينة أبها بمنطقة عسير، يصاحبها زخات من البرد.

وأظهر الفيديو، مياه الأمطار التي تجري في مدينة أبها، وسط سقوط زخات من البرد.

تحذير من الأرصاد

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة عسير وتحديدًا أبها وخميس مشيط، بشأن هطول أمطار غزيرة تستمر حتى الـ10 مساءً.

وتشمل التأثيرات المصاحبة، نشاطًا في الرياح، انعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.