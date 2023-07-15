لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة، شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، حيث سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة جنوب محافظة المخواة بالباحة، وسط حالة من تدن الرؤية.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.